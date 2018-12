Rottweil Erinnerung an Rottweiler Familie

In der Schule hatten die Jungen immer mehr Schwierigkeiten. Von einem tobenden Lehrer an seiner Schule, womöglich der Kriegsdammschule, berichtet Hans: "Warum muss immer der Jude der Erste sein?". Der jüdische Eifer in Bildung und Wissenschaft ist für die Forscher ein Merkmal des modernen Antisemitismus. 1937 zog die Familie Fröhlich nach Stuttgart, Dort fand Nathan eine Stelle als Hausmeister bei der Jüdischen Gemeinde. Im November 1938 erlebten die Fröhlichs die Pogrome. Die Synagoge brannte. Die Feuerwehr hatte das Benzin bereitgestellt.

Im November 1938 noch wurde Nathan Fröhlich, der Frontsoldat aus dem Ersten Weltkrieg, in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert. Dort starb er am 12. Dezember. Das Lichterfest mit fröhlichen Gesängen und Gebäck erlebte er nicht mehr. Sein Grab ist in München. In Stuttgart erinnert ein Stolperstein an Nathan Fröhlich aus Rottweil.