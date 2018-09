Rottweil Erhöhte Aufmerksamkeit ist gefragt

Einen Schulwegeplan gibt es auch an der Grund- und Werkrealschule in Villingendorf. Darauf ist für alle Kinder und Jugendlichen anschaulich der sicherste Weg in die Schule dargestellt. "Zusätzlich wird das Verhalten im Verkehr im Unterricht der Erstklässler thematisiert", informiert Schulleiter Rainer Kropp-Kurta. Die Fünftklässler würden sogar von der Polizei eine Schulung zum Verhalten im Bus und an der Bushaltestelle erhalten. Kropp-Kurta ist froh, dass es in diesem Jahr zum Schuljahresbeginn keine Umleitung durch Villingendorf gibt. "In den letzten Jahren hatten wir hier immer Lehrkräfte an den gefährlichen Querungen zur Sicherheit abgestellt", sagt er. Aber zwischenzeitlich ist der Verkehr auf der Hauptstraße etwas ausgebremst, "denn erst vor wenigen Wochen habe man auf der Hauptstraße im Bereich der Schule einen temporären 30er-Bereich eingerichtet", informiert Bürgermeister Karl-Heinz Bucher. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen appellieren die Verantwortlichen an die Autofahrer in den ersten Schulwochen besonders aufmerksam zu fahren.