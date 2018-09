Rottweil Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter?

Angesichts des großes Erfolgs sollte vielleicht über einen zweiten Testturm nachgedacht werden. Karikatur: Demattio

Rottweil. Am ersten Oktoberwochenende wird es ein Jahr, dass die Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe für Besucher geöffnet ist. Der 360-Grad-Ausblick auf die älteste Stadt Baden-Württembergs, den Schwarzwald und die Schwäbische Alb lockt seither die Menschen an. Dass der Turm in diesem Jahr mit dem deutschen Ingenieurbaupreis und zudem als Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen gekürt wurde, tut ein übriges. Mit rund 210 000 verkauften Tages- und Onlinetickets hat sich das Aussichtsdeck an der Turmspitze zum absoluten Besucherliebling Baden-Württembergs entwickelt – und alle Erwartungen übertroffen.

An 173 Tagen war die Aussichtsplattform bislang für Besucher geöffnet. Rechnerisch fahren pro Tag also mehr als 1200 Menschen mit dem Panoramaaufzug nach oben. Der Andrang ist allerdings ganz unterschiedlich. Den größten Besucheransturm verbuchte Thyssen-Krupp bislang am 1. November – mit 2385 verkauften Tickets. Und noch eine Zahl: Im August nutzten 24 173 Besucher die auf sechs Tage pro Woche erweiterten Öffnungszeiten.