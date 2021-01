Rottweil Erfinderisch: Den Zwick gibt’s jetzt am Automaten

Die Montage des 100 Kilogramm schweren Automaten verlief reibungslos. Die ersten Einkäufe hakten dagegen noch etwas. Denn die kleinen Schachteln sind ein paar Millimeter zu breit und blieben an den Schachtwänden hängen. So gab es zu Beginn ein paar Überstunden, in denen die Schachteln umgefaltet und neu befüllt werden mussten. "Als Schuhmachermeister muss man aber sowieso flexibel sein, und sich auch immer wieder mit neuer Technik beschäftigen. Jetzt eben mit einem Zwickautomaten", so Karl-Heinz Auch.