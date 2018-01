Rottweil Erbe eines emsigen Waffensammlers

Historisch wertvoll

Schaffert sagt, er könne sich eine Einbindung in den historischen Kontext der Museumsausstellung und der Rottweiler Themen vorstellen. Hingegen komme für ihn ein reines Waffenmuseum in Rottweil nicht in Frage: "Ein dritter Museumsstandort ist nach meiner Einschätzung ausgeschlossen. Das Stadtmuseum mit seiner geschichtlichen Sammlung ist der richtige Ort, auch die Waffensammlung zu integrieren."

Derzeit wird die umfangreiche Sammlung nach waffenrechtlichen und kulturhistorischen Aspekten inventarisiert. "Mit der Betreuung der Waffensammlung hat das Kulturamt und das Museum ein ganz neues historisches Spektrum übernommen, das seine rechtlichen und wissenschaftlichen Eigenarten hat", fügt Schaffert hinzu.

Wie ebenfalls berichtet, wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie zum Stadtmuseum erstellt, da die bauliche Substanz des Gebäudes weder der Präsentation noch der Archivierung des Museumsguts gerecht wird. Der Gemeinderat könnte im Sommer eine Grundsatzentscheidung fällen. Die Investition für Sanierung oder Neubau des Stadtmuseums bewegt sich im Millionen-Euro-Bereich. Die dafür notwendigen Mittel sind im Investitionsprogramm noch nicht vorgesehen.