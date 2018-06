Rottweil Entwurf passt zu Erlers schönem Gefängnis

Kreis Rottweil. Es werde ein schönes Gefängnis hatte Staatsrätin Gisela Erler vor dem Bürgerentscheid versprochen. Und den Architekturwettbewerb hat sie da gleich noch oben drauf gelegt – oben drauf auf eine beispiellose Bürgerbeteiligung. Seit Dienstagabend hat sie Gewissheit, den Mund nicht zu voll genommen zu haben. "Ich bin überrascht von der Schönheit", ergriff Gisela Erler zum Ende der Veranstaltung in der Rottweiler Stadthalle nochmals das Wort. Sie tat es nicht, um die Erläuterungen zum Gewinnerbeitrag für das Projekt im Esch zu wiederholen. Sie legte auch nicht nochmal mit einen Geständnis nach, nachdem sie zuvor schon bekannt hatte, der Ministerpräsident habe aus strukturpolitischen Gründen lange nicht gewollt, dass der Gefängnisneubau in Rottweil entsteht. Nein, es ging ihr darum, die Weichen zu stellen für eine weitere Beteiligung der Bürger – auch an den weiteren Planungsschritten.

Dass mancher Abgeordneter in Stuttgart vom Feng-Shui-Gefängnis der Staatssekretärin spreche, lieferte den Anlass. Nicht weil sich Gisela Erler dadurch gekränkt fühlte, sondern weil es der Staatsrätin für Bürgerbeteiligung deutlich macht, dass Aufklärung Not tut: "Die Menschen müssen wissen, warum wir so ein Konzept haben."

Knapp 100 Zuhörer haben das gestern Abend in der Stadthalle schonmal aus erster Hand erfahren und auch die Gelegenheit genutzt, den Architekten Fragen zu stellen und die Wettbewerbsbeiträge in der benachbarten Stallhalle anzuschauen. Die Arbeit der Sieger aus München überzeugte dabei nicht nur die Jurymitglieder. Gewiss: Das Thema JVA-Neubau hat in der Vergangenheit schon mehr Menschen in die Stadthalle gelockt. Doch: Ein Café und ein kleiner Laden mit Produkten aus der Anstalt, Pflanzungen, die die Lichtemissionen reduzieren, eine JVA zwischen Niedrigenergie- und Passivhausstandart mit Hackschnitzel-Blockheizkraftwerk und Fotovoltaik auf der Werkstatt und extensiv begrünten Dächern – die Wünsche und Anregungen der Bürger finden sich zahlreich im Siegerentwurf wider.