Rottweil Entwürfe machen Lust aufs Museum

Rottweil. Martina Mayr, Leiterin des Dominikanermuseums, machte den Stadträten Appetit auf das, was Einheimische und Touristen ab Oktober 2019 beim Besuch der Sammlung Dursch erwartet. 2016 wurde das Büro Demirag mit einer Neukonzeption beauftragt. Die Sammlung sakraler Kunst des Mittelalters – eine von drei Abteilungen des Dominikanermuseums und Zweigstelle des Landesmuseums – soll künftig Besucher jeden Alters auf vielfältige Weise ansprechen: die Objekte werden vor farbigen Flächen oder als "Setzkasten" in Erinnerung an Durschs erste Präsentation gezeigt, Wortfelder schaffen Assoziationen und es wird thematisch mit Emotionen gearbeitet. In Zusammenarbeit mit dem Landesamt Vermögen und Bau – das Land ist Eigentümer des Gebäudes – entsteht zudem ein neues Lichtkonzept.

Leader-Fördermittel in Höhe von rund 30 000 Euro machen außerdem besondere Module möglich: Tafeln mit einem aufgedruckten Element des Exponats und einem "Guckloch" sollen zum genauen Hinschauen animieren, ein Würfelfeld wird laut Martina Mayr zeigen, "welcher Heilige wofür zuständig war", und an einer Hörstation erzählen die Objekte ihre eigene Geschichte. Außerdem wird es ein Familien-Begleitheft geben.

Der aktuelle Stand der Planung überzeugte die Ausschussmitglieder. "Der Besucher wird "aus der Passivität geholt", lobte Arved Sassnick (SPD). Jörg Stauss (FWV) bezeichnete das Konzept als "pfiffig und doch zeitlos". Allerdings sei ihm die Kostenseite etwas zu vage – vor allem was die noch ausstehende Ausschreibung betrifft. Auch sein Fraktionskollege Martin Hielscher forderte einen genauen Blick auf die Kosten.