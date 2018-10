Rottweil Ensemble erntet Beifall

Julia Lorenz bewies in der Partita I h-moll von Bach in allen vier Sätzen mit zusätzlichen Variations-Doubles große Sicherheit. Vor allem in der schnellen Corrente beherrschte sie die Tremolie und steigerte im vierten Satz "Tempo di Borea" wiederholt die Vielstimmigkeit auf dem Solo-Instrument. Für Kammermusik in kleinster Besetzung ist dieser große Raum schwierig zu füllen. Der große Raum der Predigerkirche ist für das Soloinstrument schwierig und ließ das Instrument zu zurückgenommen wirken.

Voller erklang das letzte Stück : "Ich will den Herrn loben allezeit" von Hanff mit dem Gesamtensemble. Wieder überzeugte die Sopranistin mit ihrer klaren, hohen Stimme und ihrer beeindruckenden Interpretation des Psalm-Textes. Nicht ohne Zugabe entließen die jungen Musiker die zahlreichen Konzertbesucher.