Rottweil Endspurt im Mordprozess

Kreis Rottweil. Dann werden zunächst noch einige Zeugen vernommen, im Wesentlichen Ärzte und Psychologen, die den Angeklagten Drazen D. früher behandelt haben. Zudem soll der psychiatrische Sachverstände sein Gutachten abgeben. Sollte die Beweisaufnahme danach geschlossen werden, so die Mitteilung des Landgerichts, soll im Laufe des Nachmittags mit den Plädoyers begonnen werden. Am nachfolgenden Sitzungstag, dem 21. Juni, sollen die Schlussvorträge fortgesetzt werden. Dafür stünde bei Bedarf auch noch der 22. Juni zur Verfügung. Das Urteil wird am 26. Juni erwartet.