Rottweil Elterntaxis werden zur Gefahrenquelle

Es ist kurz nach 7.30 Uhr. Bürgermeister Christian Ruf beugt sich zu einer Autofahrerin herunter, die gerade ihr Kind aussteigen lässt. Nach einem kurzen Gespräch, drückt er der Dame einen Flyer in die Hand. Darauf steht: "Meine Eltern parken hier". Gemeint ist der Parkplatz Zentrum, ehemals Groß’sche Wiese, gelegen zwischen Körner- und Kaiserstraße. Die Idee des Elternbeirats: Die Eltern können ihre Kinder stressfrei aussteigen lassen, die Kinder kommen sicher über den Zebrastreifen in der Kaiserstraße zur Schule, sind sogar noch an der frischen Luft, und Mama oder Papa kann nach einer Schleife über den Parkplatz wieder davon fahren. Was sich zunächst etwas lustig nach einem Drive-in fürs Eltern-Taxi anhört, hat einen ernsten Hintergrund, wie Ruf erklärt. "Die Kinder strecken zwischen den Autos ihre Köpfe heraus, wenn da einer herausspringt... Das ist eine Gefahr." Doch am Donnerstagmorgen hält sich diese in Grenzen. Das ganz große Verkehrschaos bleibt aus –­ auch, weil der Gesamtelternbeirat Eltern schon im Vorfeld über die Aktion informierte.

Dennoch haben Ruf, Fachbereichsleiter Bernd Pfaff, Gabi Hils und Elke Reichenbach vom Gesamtelternbeirat, Artur Rieger (Kreisverkehrswacht) sowie Christoph Steilner (Polizei) und einige freiwillige Helfer an diesem Morgen viel zu tun. Bei den Eltern treffen sie meist auf Verständnis – mit Ausnahmen. Gabi Hils kennt Fälle, bei denen Eltern bis zum Musikpavillon hoch fahren, um dort ihr Kind aussteigen zu lassen. Zu solchen Szenen kommt es gestern Morgen aber nicht.

"Jede präventive Maßnahme macht Sinn und hilft", kommentiert Bernd Pfaff später die Aktion. Allerdings müsste man – wenn nichts helfe – Verkehrsverstöße wie das Parken oder Halten im Halteverbot oder das Befahren von Wegen wie eben jenem hinauf zum Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule – auch entsprechend ahnden. Doch sollte das nicht schon viel eher geschehen? Genau hier jedenfalls setzt die Kritik des Elternbeirats des AMGs an, der sich bewusst nicht an der Aktion beteiligt habe, wie deren Vorsitzender Michael Mittelstaedt am Telefon erklärt.