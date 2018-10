Rottweil Elba erweist sich als Höhepunkt

Als Ziel wurde die Toskana, mit dem Besuch von Florenz und Pisa sowie der Insel Elba, auserkoren. Der erste Tag war von den traumhaft, herbstlich gefärbten Landschaftbildern, entlang der 680 Kilometer langen Fahrt in die Toskana geprägt. Tags darauf tauchte die muntere Reisegruppe dann in die kulturelle Vielfalt von Florenz und Pisa ein. Der Glanz und die Schönheit von Kirchen, Palästen und Türmen, mit zusätzlichen Erläuterungen der Reiseführung, hat bei allen vielfältige Eindrücke, aber auch müde Füße hinterlassen.

Als Höhepunkt erwies sich der Besuch der Insel Elba. Besonders erstaunt waren alle über die grüne Vegetation, den Anblick traumhafter Buchten, Strände und die durchgängig ins Auge fallende Sauberkeit. Mit ein Grund dürfte die überschaubare Anzahl an Hotels und der noch nicht vorhandene Massentourismus sein. Auch vier schöne Tage gehen einmal zu Ende und so trat die Reisegruppe mit vielen neuen Eindrücken den Weg in die Heimat an.