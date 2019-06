Rottweil Ekel-Fall in China-Restaurant: Gastronomin äußert sich

Seit die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen im Internet veröffentlicht wurden, herrscht im chinesisch-mongolischen Restaurant Shanghai auf der Rottweiler Saline gähnende Leere. "Es ist eine Katastrophe", sagt Inhaberin Hong Zhu. Der Kontrolleur der Unteren Lebensmittelüberwachungsbehörde hatte unter anderem ungekühltes Geflügelfleisch und Sushi bei einer Raumtemperatur von 25 Grad Celsius gefunden sowie Sushi-Rollmatten mit "ekelerregenden, alten und verkrusteten Belägen" gefunden.

Ein ungeschickter Zufall, sagt die Inhaberin. "Wir hatten eine ungarische Aushilfe für kleinere Arbeiten eingestellt. Leider verstand sie kaum Deutsch", erklärt Zhu. An diesem Tag habe sie den Angestellten angewiesen, eine Box mit Fleisch hochzubringen. Dieser habe die Anweisung jedoch nicht richtig verstanden und die Box einfach in die Küche gestellt. Und natürlich sei dann genau an diesem Tag der Kontrolleur aufgetaucht.

"Ich habe nicht richtig aufgepasst"