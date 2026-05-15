Rottweil Einzelhandel: „Das Ding zieht“ – aber nicht überall

Rottweil. Laut Oberbürgermeister Christian Ruf ist sie das „Flaggschiff der Rottweiler Innenstadtförderung“ – die Mietförderung. Vor zwei Jahren beschloss der Gemeinderat eine Förderrichtlinie zur An- und Umsiedlung inhabergeführter Betriebe. Wer in der Innenstadt und einem definierten Bereich drumherum sein Geschäft oder Lokal verlegt oder ein neues etabliert, kann sich seither bei der Stadt um einen Mietzuschuss bewerben.

Für diese Förderung stehen bis 2028 jährlich 45.000 Euro zur Verfügung. Wer den Mietzuschuss erhält, kann sich über die Übernahme von 70 Prozent der Kaltmiete (maximal 700 Euro) und 35 Prozent der Kaltmiete im zweiten Jahr (maximal 350 Euro) freuen. Von der ENRW gibt es eine Gutschrift für Versorgungsrechnungen über 500 Euro noch obendrauf.

Anreiz mit Wirkung

Dieser Anreiz habe seine Wirkung nicht verfehlt. „Das Ding zieht. Sie haben uns ein großartiges Werkzeug an die Hand gegeben“, lobte Ruf. Die Zahlen, die Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin an die Wand wirft, bestätigen das. Seit Juli 2024 gab es 16 Bewerbungen, 12 Bewerbern wurde nach deren Vorstellung vor dem Mietförderausschuss zugesagt. Sieben Förderungen laufen aktuell noch, drei Förderungen sind in der Warteschleife. „Da darf es bald losgehen“, sagt Stengelin. Und eine Förderung wurde vorzeitig beendet, weil der Inhaber sein Geschäft aufgegeben habe.

Eine kleine Stellschraube sei allerdings angepasst worden. Zunächst habe man die Förderung freigegeben, sobald der Mietvertrag unterschrieben worden war. Das handhabe man nun anders. „Die Förderung wird erst dann ausbezahlt, wenn das Geschäft aufhat.“ Schließlich wolle man mit der Förderung eine Attraktivierung erreichen, und die sei erst gegeben, wenn das Geschäft öffnet.

Allerdings zeigen die Zahlen auch, dass die Mietförderung vor allem 2026 zieht. Der Mittelabfluss habe 2024 und 2025 mit 770 und 26.180 Euro „systembedingt deutlich unter dem Budget“ gelegen. Gehen alle bewilligten Projekte an den Start, sind es 2026 voraussichtlich 39.992 Euro.

Es wird viel gemosert

„Es wird viel gegoscht über eine aussterbende Innenstadt. Ich teile diese Wahrnehmung gar nicht“, sagte Daniel Karrais (FDP) in der Sitzung. Er wollte allerdings wissen, ob es Fälle gebe, in denen die Miete wegen des Zuschusses der Stadt erhöht wurde. Diesen Eindruck habe man nicht, antwortete Ruf. Allerdings habe man einen geschärften Blick auf die Vermieterseite werfen können – so manches Aha-Erlebnis inklusive.

Hans-Peter Alf (CDU) sah „das Pflänzchen, das wir gepflanzt haben“, wachsen, und regte die Erstellung einer Übersicht der aktuellen Leerstände an. Elke Reichenbach (SPD+FFR) richtete den Fokus auf die Hochbrücktorstraße, deren Leerstände besonders ins Auge fielen. „Wo ist das Dilemma?“, wollte Ingeborg Gekle-Maier (Grüne) wissen. Liege es an Vermietern, die sich weigerten, ihre Ladenflächen zu sanieren?

Ruf entgegnete, dass es auch hierfür durch das Sanierungsprogramm Innenstadt Anreize gebe. Dennoch - „Wir können nur die Bühne bereiten. Der Rest muss der Markt regeln“, so Ruf.