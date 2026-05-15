Rottweil Einzelhandel: „Das Ding zieht“ – aber nicht überall

Hält die Rottweiler Mietförderung, was sie verspricht? Im Gemeinderat berichtete Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin von der Entwicklung im Rottweiler Einzelhandel.
Rottweil. Laut Oberbürgermeister Christian Ruf ist sie das „Flaggschiff der Rottweiler Innenstadtförderung“ – die Mietförderung. Vor zwei Jahren beschloss der Gemeinderat eine Förderrichtlinie zur An- und Umsiedlung inhabergeführter Betriebe. Wer in der Innenstadt und einem definierten Bereich drumherum sein Geschäft oder Lokal verlegt oder ein neues etabliert, kann sich seither bei der Stadt um einen Mietzuschuss bewerben.