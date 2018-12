Rottweil Eintopf öffnet Blick übern Tellerrand

Zimmern o. R. In angenehmer Gesellschaft, vor allem aber in dem Bewusstsein, dass der Reinerlös wie immer für einen guten Zweck verwendet wird, schmeckt seit Jahren nicht nur der Eintopf in Zimmern. Auch die alternativ angebotenen Maultaschen mit hausgemachtem Kartoffelsalat erfreuen sich großer Beliebtheit.

Der Vorsitzende der Jungen Zimmern, Fabian Faas, und der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Stefan Teufel wiesen bei der Begrüßung wie beim Grußwort darauf hin, dass mit dem Erlös die Arbeit der aus Zimmern stammenden Ordensschwester Tanja Maria Hofmann unterstützt werde. Sie hilft laut Pressemitteilung, in der Ukraine solchen Menschen, die als Behinderte am Rande der Gesellschaft stehen und die kaum staatliche Hilfe erhalten, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. "Es ist das Ziel unserer Politik, Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen", sagte Stefan Teufel, der sich bei der Jungen Union herzlich dafür bedankte, dass sie diese Tradition unvermindert weiterführt und so ein "wertvolles Zeichen für ein Bewusstsein setzt, das weit über den eigenen Tellerrand hinausragt".

Teufel hatte dieses alljährliche Ereignis zu seinen Zeiten als JU-Vorsitzender bereits mit verantwortet. Noch bemerkenswerter: mit dabei in der Turn- und Festhalle in Zimmern war am Sonntag auch Gerold Teufel, der vor 44 Jahren als damaliger JU-Ortsverbandsvorsitzender den Grundstein für das Eintopfessen gesetzt hatte.