Rottweil Einstige "Piepsstimme" veröffentlicht erste EP

Seine Songs sollen eine Botschaft haben. Die Zuhörer sollen sich darin wiederfinden. Er selbst hört alles, was seiner Meinung nach einen "guten Flow" hat, vor allem "SummerCem", "RIN" und Travis Scott. Nach diesem Gefühl wählt er auch seine Beats aus.

Schneider mag die amerikanischen am liebsten. "Wenn ich den Beat so richtig fühle, dann kaufe ich ihn und lasse ihn lizenzieren", erklärt er. Beim Texten beginnt der 18-Jährige derweil immer mit dem Refrain. "Das ist ausschlaggebend dafür, ob es einmal ein Ohrwurm wird", sagt er.

Auf seiner EP finden sich fünf Songs. Der Titelsong "Rätsel" beschäftigt sich mit den Sackgassen, auf die man im Leben stets treffe. "Die Message ist, dass es immer einen Weg da raus gibt." Das Lied "König" ist eine Art Gedankenspiel, in dem es um Geld und Ausnutzen geht. Dazu passt auch der düstere Beat. Um Geld und eine Liebe, die nur aus der Sucht nach diesem geboren ist, geht es in "Deine Art".

Der Song "Pflaumen" handelt von Familienstress und Schneiders Vergangenheit. "Das Gitarrensolo darin berührt mich immer wieder, und ich mag den leichten Reggae-Sound. "So nah" beschreibe, wie er sich in den vergangenen Jahren gesteigert habe und wie hart der Weg war. "Ich bin nicht nachtragend, aber ich habe keine Lust auf Menschen, die mir Steine in den Weg legen", sagt er klar.

Sein Ziel sei es, die Menschen zu erreichen, sie mit seiner Musik gefangen zu nehmen. Erste Bühnenerfahrung durfte er beim "Dogpound"-Hip-Hop-Contest im September in Rottweil sammeln. "Da gab es viel positives Feedback. Manche meinten, ich habe die Bühne abgerissen."

Die EP hat er mit einem Rottweiler Produzenten gemacht, gemischt und bearbeitet. In Mannheim wurde es dann gemastert. "Das ist sozusagen die Sahne auf der Torte", meint der 18-Jährige grinsend. Sogar ein Musikvideo gibt es schon von ihm. Das hat er mit einem Nachwuchs-Filmer aus Tübingen in Stuttgart an einem Tag gedreht. "Als ich zwei Tage später das Video sah, hat es mich umgehauen", freut sich der angehende Restaurantfachmann. Auch das EP-Cover sollte professionell sein. Auf Instagram fand der Rottweiler einen Künstler aus Frankreich, der sich dazu bereit erklärte, ein Labyrinth passend zum Thema Rätsel zu zeichnen.

Joshua Schneider tut alles, um seinem Traum vom Rapper-Dasein ein Stück näher zu kommen. "Etwas Eigenes ist einfach unbezahlbar. Das kann ich auch in 30 Jahren noch hören. Es hat einen unglaublichen Wert für mich", meint er. Und selbst wenn es sich letztlich nur drei Leute anhören sollten, so habe es sich für ihn schon gelohnt.