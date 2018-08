Rottweil Einst das Instrument der musikalischen Stars

Rottweil. Zum 7. Sommerkonzert werden die Sopranistin Regula Konrad, der Zinkenist Hans-Jakob Bollinger – beide aus der Schweiz – sowie die Organistin und Cembalistin Christiane Lux am kommenden Sonntag, 2. September, ab 20 Uhr, in der Rottweiler Predigerkirche in der Konzertreihe der Sommerkonzerte zu Gast sein.