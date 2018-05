Rottweil Einsatz im Freibad – und nicht zum Planschen

Rottweil (psw). 40 Feuerwehrleute und neun Fahrzeuge waren bei diesem realitätsnahen Szenario vor Ort. Ein ausgeklügeltes technisches System sorgt im Freibad für die Einhaltung der Hygienevorschriften. Das Badewasser wird ständig mit der keimtötenden Substanz angereichert. In einem separaten Raum stehen dazu die Flaschen mit Chlorgas. In gewissen Abständen müssen diese gewechselt werden. Eigentlich kann nichts passieren. Doch wehe, wenn das Chlorgas aus irgendwelchen Gründen, sei es durch technisches oder menschliches Versagen, unkontrolliert austritt.

Seit November ist Steven Ulrich Abteilungsleiter Bäder bei der Energieversorgung Rottweil (ENRW). Der gebürtige Mühlackerner war früher auch als Feuerwehrmann tätig und ist vielleicht auch deshalb für eine solche potenzielle Gefahrensituation ganz besonders sensibilisiert. Er brachte diese Übung ins Rollen. "Mir war es wichtig, dass die Feuerwehr hier mal eine Übung macht. Dann kann ich bei Nacht auch besser schlafen, wenn ich weiß, das in einem solchen Fall alles klappt. Deshalb habe ich mich an die Feuerwehr Rottweil gewandt", erklärte der neue Bäderleiter. Und bei der Führungscrew der Rotweiler Wehr stieß er sofort auf offene Ohren. Stadtkommandant Frank Müller ist zwar im Urlaub, dafür übernahm bei diesem Probeeinsatz sein Bruder Bernd, Löschzugführer in Rottweil, die Gesamtleitung. Die technische Einsatzleitung lag in den Händen von Brandmeister Oliver Wilbs, dem Chef der Gefahrguttruppe.

Die Führungsriege wusste um die näheren Umstände des Szenarios, nicht aber die Feuerwehrleute. Also keine leichte Aufgabe für die Rottweiler Floriansjünger. Unterstützt wurden sie von Einsatzkräften der Abteilung Rottweil-Altstadt.