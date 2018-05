Rottweil Einsatz für Kulturlandschaft

Kreis Rottweil. Mit Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Lehrgängen, Fachvorträgen und Lehrfahrten sowie praktischen Schnitt- und Pflegeunterweisungen in kommunalen und privaten Streuobstwiesen wollen die Mitglieder der neuen Vereinigung Akzente setzen zum nachhaltigen Umgang mit der Natur. Die Mitwirkung und Unterstützung bei den durch die Beratungsstelle für Gartenbau und Grünordnung durchgeführten Fachwartlehrgängen und die Wissensvermittlung an die Öffentlichkeit durch Veranstaltungen (Obstausstellungen, Pflanzaktionen) und Kursangebote runden das breite Aufgabenspektrum der Vereinigung ab. Fachwarten wird zudem die Möglichkeit geboten, sich bei Seminaren und Kursen weiterzubilden. Das erworbene Wissen soll auch an die örtlichen Obst- und Gartenbauvereine weitervermittelt werden. Die Baum- und Fachwartvereinigung wird daher dem Kreis­verband der Obst- und Gartenbauvereine Rottweil und damit auch dem Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft beitreten.

Nachdem im Anschluss an die Mitgliederversammlung der Baumwartevereinigung Rottweil im Gasthaus Rose in Seedorf die Gründungsversammlung mit der einstimmigen Verabschiedung einer Satzung eröffnet worden war, leitete der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des KOGV Rottweil, Günter Schal, die Wahlen.

Mit Jürgen Leichtle (Rottweil), Barbara Straub (Tuttlingen) und Jakob Vollmer (Dornhan) wurden drei gleichberechtigte Vorsitzende bestimmt. Als Kassiererin wurde Carmen Kopp und als Schriftführer Jürgen Haas in den Vorstand gewählt.