Rottweil. Wie die Polizei mitteilt hat bereits am vergangen Samstag, 15. September, ein bislang unbekannter Passant im Zeitraum von 14.10 bis 14.55 Uhr mit einem Einkaufswagen einen Skoda Superb auf einem Baumarktparkplatz in der Saline erheblich beschädigt. Der Unbekannte habe sich entfernt, ohne sich um den verursachten Sachschaden an der hinteren Stoßstange in Höhe von etwa 1800 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter Telefon 0741/47 70 zu melden.