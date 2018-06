Rottweil Einfach ausprobieren und begeistern lassen

"Sport beziehungsweise Bewegung und Fitness sind zunehmend wichtigere Themen in der Gesellschaft geworden. Der ›Tag des Sports‹ knüpft daran an und soll allen Interessierten die klassischen, aber auch die Trendsportarten in Rottweil näherbringen", so Eva Schumacher vom Sportamt der Stadt Rottweil.

Jung und Alt haben dabei die Möglichkeit, die Rottweiler Vereine durchzuschauen oder durch Ausprobieren besser kennenzulernen und möglicherweise eine neue Leidenschaft zu entdecken.

Spannende Show-Einlagen