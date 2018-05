Rottweil Eine wohltuende Auszeit in der Stadt des Friedens

Allgegenwärtig in Assisi ist der bekannteste Sohn der Stadt: der heilige Franziskus. Und mit ihm die heilige Klara, die als seine enge Weggefährtin dort Anfang des 13. Jahrhunderts gelebt hat. Auf deren Spuren wurde deutlich, was diese Heiligen in die heutige Zeit hinein zu sagen haben: die Kirche ist in einer schwierigen Situation, viele Menschen werden ausgegrenzt, es gibt Unfrieden, Gewalt und viele Konflikte.

Frido Ruf und Ursula Grau, die Leiter der katholischen Erwachsenenbildung im Kreis Rottweil und im Zollernalbkreis, hatten für diese Woche ein abwechslungsreiches Programm und ein spezielles Format vorbereitet. Neben dem Besuch der heiligen Stätten in und um Assisi standen Wanderungen auf Etappen des franziskanischen Friedensweges an. Gerade die Eindrücke und Erlebnisse in der grünen und blühenden Landschaft Umbriens, an Stationen wie Rivotorto, Santa Maria degli Angeli, in San Damiano und San Masseo oder der Blick von Montefalco auf die andere Seite des Vale Umbra waren besondere Momente.

Mit sich selbst wieder in Kontakt kommen, aber auch mit Weggefährten, seinen Rhythmus finden und sich eine Auszeit zu gönnen, sich etwas zumuten wie auch einfach die Seele baumeln lassen – all dies war möglich. Und nicht zuletzt trug die Gastfreundschaft der Schwestern im Casa di Santa Brigida dazu bei, dass schließlich in Rottweil überaus zufriedene und Assisi-begeisterte Teilnehmer aus dem Bus stiegen.