Rottweil Eine wichtige Stimme für die Rottweiler Sportlandschaft

Rottweil. Aktuell vertritt der Stadtverband für Sport mit rund 30 Mitgliedsvereinen mehr als 10 000 Sportler, darunter mehr als 3500 Jugendliche. Eva Schumacher als Vertreterin der Stadt Rottweil berichtete in der Hauptversammlung über die geplanten Aktivitäten wie Stadionsanierung, die Sanierung des Allwetterplatzes in kommenden Jahr und die Erstellung eines Anbaus beim Rugbyplatz auf Spielfeld 3. Ebenso über den aktuellen Stand des gemeinsamen Projekts "Tag des Sports" am morgigen Sonntag.