Rottweil (apf). Man darf es nicht, aber das Verbotene ist ja oft ungeheuer reizvoll. Seit fast zwei Wochen ist die Tannstraße gesperrt, eine Durchfahrt von der Oberndorfer Straße her nicht möglich. Aber auch auf der anderen Seite – laut Straßenschild – nicht erlaubt; da soll der brave Autofahrer die Umleitung über die Grundstraße nehmen. Doch hinter den Absperrbaken, von der einen, wie von der anderen Seite, herrscht gähnende Leere. Kein Bagger, kein Kipper, kein Arbeiter. Nichts. Sollte – man hört ja so einiges – der Elan der Sanierungen bereits nach dem Aufstellen der Durchfahrt-Verboten-Schilder gebremst sein? Sicher, ein kecker Gedanke, und garantiert gibt es dafür überhaupt keine Anhaltspunkte in Rottweil und im Landkreis. Aber einmal ist ja schließlich immer das erste Mal. Also – Mut gefasst – und in der Mittagspause weitergefahren in der Tannstraße. Ruhe, Leere, doch dann: das Hoppala. Die Straße ist nicht mehr unberührt. Diverse Querstreifen sind aufgerissen. Da hat sich doch tatsächlich was getan. Eine unterirdische Angelegenheit. Also, das Auto gestoppt, gewendet und flugs wieder raus. Damit die fleißigen Schaffer nach der Mittagspause nicht auf die Idee kommen, jemand zweifelt an ihrer Gegenwart und ihrem Tun.