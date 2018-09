Rottweil Eine große Chance für eine bessere Verständigung

In seinem Festvortrag zeigte Diplom Psychologe Manfred Kienwald von Refugio Villingen - Schwenningen die Problematik seelischer Traumata auf.

Der Eröffnungstag war auf den "Tag des Flüchtlings" terminiert worden: Seit 30 Jahren bestehe in Deutschland "Pro Asyl" und seit 1987 der Freundeskreis Asyl in Rottweil, konstatierte Kiewald.

Dass posttraumatische Störungen keine Ausnahmefälle seien , belegte der Psychologe an Zahlen: 80 Prozent der geflüchteten Kinder und Jugendlichen und 40 Prozent der Erwachsenen litten an psychosomatischen Störungen. Die Traumata bei Flüchtlingen seien hoch, aber auch in deutschen Familien vorhanden. Für Flüchtlinge würden Traumata oft in dreifacher Weise hervorgerufen: Durch den Verlust ihrer Heimat, durch Gewalterlebnisse auf ihrer Flucht und durch unzumutbare Wohnbedingungen in den Erstaufnahmelagern.