Rottweil Eine ganze Nacht zum Schmökern

Neben reichlich Zeit zum Schmökern in den vielen Kinderbüchern der Buchhandlung ließen sich die Kinder auch von den Programmpunkten begeistern. Mit Hermann Klein begaben sich die Kinder auf die Spuren des Buchdrucks, Winfried Hecht, profunder Kenner der Rottweiler Geschichte, erzählte ihnen vom Herrenkramerschen Kripple, das am 26. Dezember zu seiner ersten Vorstellung einlädt, und Sabina Kratt lud zu Leserunden ein.

Für die Kinder ging mit dem Abend in der Buchhandlung ein Traum in Erfüllung. "Ich habe viele Bücher gefunden, die ich mir zu Weihnachten wünsche", sagte der zehnjährige Moritz, oder die zehnjährige Naemi: "Es war so toll, dass ich mitmachen durfte, und so viele Bücher anschauen konnte."

Besonders begeistert waren die Kinder von der Vorstellung der alten Druckerpresse in der Buchhandlung. Mit Hermann Klein betrachteten sie die Entwicklung des Buches und beeindruckten den Buchhändler über ihr Wissen zu Johannes Gutenberg, der im 15. Jahrhundert den Buchdruck erfunden hatte.