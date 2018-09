Rottweil "Eine ganze Menge Herzblut"

Rottweil. Am Samstag, 15. September, ab 19 Uhr feiert das Musical "Oliver!" im Festsaal der Gymnasien in Rottweil Premiere. Ein Jahr lang haben sich die gut 70 Akteure der "Talentwerkstatt 43", die das Musical in Kooperation mit der städtischen Musikschule inszeniert haben, darauf vorbereitet. Das Führungsteam bilden Birgit Wagner-Ruh (Gesamtleitung), Janina Ruh (Regie) und Jochen Hermann (Choreografie). Sie erzählen im Interview, wie es zum Projekt "Oliver!" kam, wie die Probenphase lief und was die Besonderheiten sind.