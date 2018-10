Rottweil Eine ausgelassene Party in der Altstadt-Halle

Rottweil. Am 13. und 14. Oktober fand das 14. Altstädter Oktoberfest des Musikverein Frohsinn Rottweil-Altstadt statt. Die Gäste wurden dabei von den Musikvereinen aus Göllsdorf und Bühlingen und einem DJ unterhalten. In der Altstadt herrschte bis in die Nacht hinein ausgelassene Stimmung.