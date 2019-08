Rottweil Einbruchserie: Verurteilung vor Landgericht

Auf schiefe Bahn geraten

Verteidigerin Mager bewertete manchen Aspekt anders. In einer Tat sah sie sogar einen strafbefreienden Rücktritt von der Tat, weil der 28-Jährige es nach misslungenem Aufbrechen nicht weiter versucht habe. Man müsse ihrem Mandanten hoch anrechnen, dass er dem Gericht zwei Verhandlungstage erspart habe sowie den Zeugen den Schmerz, das Erlittene noch einmal durchleben zu müssen. In einer Notsituation der Familie sei er auf die schiefe Bahn geraten und habe die dumme Idee mit den Einbrüchen gehabt – "nicht schön, aber leider passiert", so Mager. Weil ihr Mandant Aufklärungshilfe geleistet habe –­ "ich wüsste nicht, was er verborgen haben sollte" –, plädierte die Verteidigerin für vier Jahre und sechs Monate. Zudem regte sie an, die bereits abgesessene Haftzeit in Ungarn, wo der Angeklagte aufgegriffen worden war, mit dem Faktor 1,5 auf die verbleibende Haftzeit in Deutschland anzurechnen.

Darauf ließ sich die Kammer jedoch nicht ein. Zunächst sei festzustellen, dass es nicht leicht sei, "im zweiten Aufwasch sozusagen" verurteilt zu werden. Die Bekannten des 28-Jährigen waren vergangenes Jahr wegen Beihilfe und Einbruchsversuchen zu zwei Jahren und neun Monaten sowie zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft schuldig gesprochen worden. Der 28-jährige Albaner muss nun wegen neun Wohnungseinbruchsdiebstählen in Tateinheit mit Sachbeschädigung, eines versuchten Einbruchs und eines Diebstahls mit Hausfriedensbruch fünfeinhalb Jahre hinter Gitter.

Kleines Rädchen oder Boss?

Bei den Taten habe er Gegenstände im Wert von insgesamt 268 .000 Euro erbeutet, auch wenn er aus den Verkäufen in Stuttgart und Antwerpen "nur" 30 .000 Euro Gewinn gemacht habe. Insgesamt habe es sich um ein professionelles, arbeitsteiliges und strukturiertes Vorgehen bei dieser Einbruchserie gehandelt, stellte Richter Koch fest. In Loßburg, wo man Ware im Wert von rund 128 000 Euro erbeutet hatte, habe er sich etwa in 1,80 Meter Höhe durch die 40-Zentimeter-Öffnung eines Bullaugenfensters gedrückt, um ins Haus zu gelangen.

Eine Hintergrundstruktur gehe deutlich aus den Akten hervor. Nun gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder sei der 28-Jährige ein kleines Rädchen darin gewesen oder aber das Oberhaupt. Das Geständnis sei ein qualifiziertes gewesen, "aber kein überschießendes", so Koch. Sobald die Sprache auf Dritte kam, sei der Angeklagte einsilbig geworden.

Hätte man sich nicht im Vorfeld auf einen Strafrahmen verständigt, so hätte man bei der Freiheitsstrafe deutlich über sieben Jahren gelegen, machte Richter Koch dem Albaner klar. Die Kammer halte für wahrscheinlich, dass der 28-Jährige nicht allein gehandelt habe und jene Gegenstände, an die er sich nicht erinnern konnte, von einem Mittäter gestohlen worden seien.

Auch wenn die Verhandlung zur Einbruchserie nun abgeschlossen ist, so werden die Geschädigten doch noch einmal vom Angeklagten hören. Er habe Entschuldigungsbriefe verfasst, so der 28-Jährige. Und Richter Koch konnte sich eine humorige Bemerkung mit Zwinkern nicht verkneifen: "Die Adressen dürften ja bekannt sein."