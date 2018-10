Kreis Rottweil. Aufregende Tage im Berufsschulzentrum Rottweil: In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in das Gebäude der Nell-Breuning- und Erich-Hauser-Gewerbeschule in der Heerstraße eingedrungen. Im Gebäude wurde laut Polizeimitteilung ein Kaffeeautomat aufgebrochen und dessen Kasse ausgeräumt. Auch im Sekretariat wurden mehrere Schränke aufgerissen und daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Die Höhe des Schadens an Türen und Schlössern ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/47 70 entgegen.