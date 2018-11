Rottweil. Kurz nach Mitternacht sind am Dienstag unbekannte Täter in ein Kundencenter eines Busunternehmens in der Lehrstraße eingedrungen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen sowie die Spinde von Mitarbeitern. Über das Diebesgut liegen laut Polizeimitteilung noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 47 70, entgegen.