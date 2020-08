Rottweil Einbruch im Tierheim: Sogar die Spenden geklaut

Das Team des Tierheims ist jetzt in der Ferienzeit ohnehin wieder stark gefordert. "Im Katzenhaus sind wir wirklich am Anschlag", sagt Schreiber. Zu den vielen kleinen Kätzchen, die derzeit aufgegriffen werden, habe man nun auch noch eine Beschlagnahmung hereinbekommen.

Außerdem herrscht im Tierheim seit einiger Zeit Waschbären-Alarm. Die Waschbär-Waisen Pepper und Peppino sind seit Mai im Tierheim, die üblichen Auffangstationen für diese nicht heimischen Wildtiere, die nicht mehr ausgewildert werden dürfen, sind nämlich überfüllt. Derzeit leben die beiden in einem improvisierten Gehege. Um ihnen eine schöne Umgebung mit Außenbereich bieten zu können, werden dringend Paten und fleißige Spender gesucht.

Jetzt also auch noch ein Einbruch. Es ist nicht der einzige in diesen Tagen. Auch in der Gaststätte Eckhof hat es wohl in der selben Nacht einen Einbruchsversuch gegeben. Jüngst wurde auch ins Rottweiler Landratsamt, in die AOK, in die Nell-Breuning-Schule, in eine Gärtnerei in Dunningen, eine Firma in Hardt und in etliche Fahrzeuge eingebrochen. Und auch das Tierheim in Reutlingen war das Ziel von Einbrechern,

Nicht nur das Tierheim-Team in Rottweil hofft nun, dass Zeugenhinweise vielleicht zur Ergreifung der Täter führen.