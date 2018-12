Rottweil Ein zuckersüßes Abenteuer

Doch wie kommt die Schokolade eigentlich in diese Wundermaschine?, wollen alle wissen. Leonie Dold führt ihre Gäste in den hinteren Teil der Küche. Hier stapeln sich unendlich viele Kisten, in jeder Kiste liegen zehn Kilo schwere Säcke mit Schoko-Drops. Das ist das Rohmaterial für alle süßen Kreationen, die später in der Manufaktur hergestellt werden. "Vollmilch ist die gängigste Sorte", erklärt die Konditorin. Aber es gibt durchaus auch Liebhaber, die Zartbitter- oder weiße Schokolade bevorzugen, fügt sie hinzu.

Nun machen sich Pauline, Nina und Lotta an die Arbeit. Zuerst muss die flüssige Schokolade auf einem Blech glatt verstrichen werden, dann kommt sie für einige Minuten in den Kühlschrank. "Jetzt können wir die Schokolade mit Hilfe von Schablonen schneiden", sagt die Konditorin. So entstehen die Wände, die Tür und das Dach für das Hexenhäusle. Die Reste werden eingeschmolzen und können wieder verwendet werden.

Für Pauline, Nina und Lotta beginnt das Spannende: Die Wände, die Tür und das Dach müssen zusammengeklebt werden – und zwar mit flüssiger Schokolade. "Es ist schwer", gibt die fünfjährige Lotte zu. Und verrät: "Ich weiß nicht, ob es ohne Kleber hebt. Vielleicht bricht es dann zusammen."

Am anderen Tisch arbeiten Pauline und Nina konzentriert an ihren süßen Meisterwerken, nach dem Zusammenbauen geht es ans Verzieren. Mit großen Spritzbeuteln ausgestattet, können sie ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen. "Was ist da drin?", wundert sich Lotta. "Aufgeschlagenes Eiweiß mit Zucker", sagt Leonie Dold.

Die kleine Lotta spart nicht mit Streuseln und Figuren. Eine Hexe, zwei Männle und ein Weihnachtsmann stehen vor ihrem Schokoladenhäusle, Sterne und Tannenbäume hängen an den Wänden. Immer wieder nimmt sie ein bisschen vom "süßen Kleber". Ab und zu landet auch etwas im Mund. Aber wer kann da schon widerstehen?

Nach gut einer Stunde sind alle drei mit ihren Kreationen fertig – und mehr als zufrieden. Pauline sagt, sie findet es "sogar irgendwie schade, wenn man das aufisst". Und Nina meint, man braucht mindestens fünf Personen, um das Häusle aufzuessen.

Ob die handgemachten Unikate genauso gut schmecken, wie sie aussehen, davon werden sich Pauline, Nina und Lotta spätestens an Weihnachten zu Hause überzeugen. "Die ganze Familie darf dann mitessen. Auch Oma, Opa und Onkel Tom", verrät Lotta.