Rottweil Ein Wochenende im Donautal

Thema des Probenwochenendes waren die vier Jahreszeiten. Pfarrerin Annegret Künstel schrieb dazu die Texte in Reimform. Jahreszeitenlieder und rhythmische Elemente, bei denen die Gemeinde zum Mitmachen eingeladen wird, runden das Ganze ab. Antonio Vivaldi steht mit dem "Frühling" ebenso Pate wie der "Cold Song" aus der Oper "King Arthur" von Henry Purcell.

Der Gottesdienst wird am Sonntag, 7. Oktober, ab 9.30 Uhr in der Predigerkirche gefeiert. Ab Samstag, 6. Oktober, zwischen 9.30 bis 10.30 Uhr und 17 bis 18 Uhr können in der Predigerkirche Lebensmittel und Erntegaben abgegeben werden. Sie kommen dem Tafelladen zugute, der sie an Bedürftige kostengünstig weitergibt