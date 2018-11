Rottweil Ein wichtiges Stück Stadtgeschichte

Rottweil. In der Kameralamtsgasse gibt es noch den ehemaligen Betsaal. Nach dem Übergang der Reichsstadt an Württemberg im Jahr 1802 konnten sich Juden erstmals seit langer Zeit wieder dauerhaft in der Stadt niederlassen, und es entstand eine kleine jüdische Gemeinde, die zweite in der Rottweiler Geschichte nach der Auslösung der mittelalterlichen Judengemeinde an Weihnachten 1348 durch ein Pogrom.

Gisela Roming, die sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Juden in Rottweil beschäftigt, hat ihr Wissen und ihre Kenntnisse darüber in einem Buch niedergeschrieben. Heute Abend, 8. November, 19.30 Uhr, stellt sie ihr 115-seitiges Werk in der Buchhandlung Klein vor.

Im Sommer hatte der Verein Ehemalige Synagoge Rottweil, dem auch Gisela Roming angehört, anlässlich des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht die Ausstellung "Vom Schutzjuden zum Rottweiler Bürger" im Alten Rathaus initiiert. Die Ausstellung war auf großes Interesse gestoßen und immer wieder sei nachgefragt worden, ob man die Geschichte auch irgendwo nachlesen könnte.