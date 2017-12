Rottweil Ein Wandel wie vom Pferd zum Auto

In der Begründung nennen die Grünen einige Stichworte, die den dramatischen Wandel in der Mobilität signalisieren: emissionsfreie Elektromobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren, die Mobilitätskette verschiedener Verkehrsmittel, Car-Sharing-Modelle und massive Steigerung des Radverkehrs. Wissenschaftler reden laut von einer Transformation, die sich viel dynamischer vollziehen wird, als man gemeinhin denkt und vergleichen sie mit dem Übergang vom Pferd zum Automobil.

Die grüne Fraktion betont, es sei nun an der Zeit, sich mit diesem Wandel sachkundig zu machen, denn er berührt alle Themen der aktuellen verkehrspolitischen Diskussionen. In ihrem Antrag erinnert sie an die Beruhigung der historischen Innenstadt, an das Parkplatzmanagement und Leitsysteme für die Besucher von Testturm und Hängebrücke. Es geht aber auch um die Aufwertung des Bahnhofs, den Rad- und E-Bikeverkehr oder einen Netz gestützten emissionsfreien ÖPNV. Auch ließen sich die zunehmenden Lieferdienste mit emissionsfreien Fahrzeugen und Lastenrädern bewältigen.

Und kann die Stadt mit ihrem Fuhrpark nicht Vorreiter in der Elektromobilität werden? Der Nahraum historische Innenstadt brauche jedenfalls dringend eine höhere Aufenthaltsqualität, so die Grünen. Nicht zuletzt dränge eine mögliche Landesgartenschau zu innovativen Verkehrsprojekten. All diese Fragen führen nach Ansicht der Ökopartei zu neuen Antworten, wenn man sie vorausschauend beurteilt.

Auf der Basis gesicherten Wissens sollte Rottweil sich auch verkehrspolitisch offensiv Richtung Zukunft auf den Weg machen, meinen die Grünen. So, wie man sich in anderen Bereichen zugute hält, Tradition mit innovativer Moderne zu verbinden.