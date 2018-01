Rottweil Ein Sprung nur für Rottweiler?

"Rottweil ist berühmt für seine traditionsreiche schwäbisch-alemannische Fasnet. Höhepunkt ist der farbenprächtige Rottweiler Narrensprung, von dem Jahr für Jahr Bilder in alle Welt gehen. Dieses Jahr findet er am Montag, 27. Februar, um 8 Uhr und am Dienstag, 28. Februar, um 8 Uhr und um 14 Uhr statt." Wer sich als Journalist akkreditieren wolle, solle dies rechtzeitig, bis Donnerstag, 8. Februar, 11 Uhr, tun. Dass dieser dann am 27. oder 28. Februar einen Narren vor der Kamera bekommt, ist aber recht unwahrscheinlich.

Zur Erinnerung: Fasnetsmontag ist in diesem Jahr am 12. Februar, Fasnetsdienstag folglich am 13. Die Stadt nimmt den Fehler mit Humor: "Die Rottweiler Fasnet ist Gott sei Dank nicht zu übersehen", sagt Pressesprecher Tobias Hermann. Erst vor ein paar Tagen seien die Termine aus dem vergangenen Jahr geändert worden. Das hat wohl nicht so ganz geklappt. Nach dem Hinweis des Schwarzwälder Boten habe man die Seite aber umgehend aktualisiert. "Wir wollen natürlich, dass sich viele Leute unseren Narrensprung anschauen", betont Hermann und denkt dabei vor allem an die Touristen.

Auf Facebook vermutet man andere Motive – wenngleich nicht ganz ernst gemeint: Anne Karbstein, die den Fehler gepostet hat, glaubt an eine Verschwörung mit dem Ziel "der Narrensprung den Rottweilern". Aha, da sollen also Nicht-Rottweiler in die Irre geführt werden. Bettina Drechsler hingegen merkte an, dass der genannte Termin ja noch später sei als der Morgestraich in Basel. Das beste kommt eben zum Schluss.