Rottweil Ein Spannbetttuch soll für den Bürger transparent werden

Wäre Peter Jung-Teltschik, Abteilungsleiter Stadtplanung, dem Antrag der Freien Wähler im Detail gefolgt, hätte sich die Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verwaltungsausschusses am Mittwochabend fraglos um ein paar Stunden verlängert. Doch hinter Schellenbergs Fragen stand nicht etwa ein flapsiges "Was schaffen die im Rathaus eigentlich?", sondern die Absicht, den Bürgern transparent zu machen, wie viel Arbeit etwa schon in der Vorbereitung eines neuen Baugebiets steckt.

Fachbereichsleiter Lothar Huber und Jung-Teltschik freuten sich, den Ausschuss einen Blick auf die interne Projektliste mit Bebauungsplanverfahren, Flächennutzungsplanthemen, Stadterneuerung, Freiraum Umwelt, Infosysteme oder auch Verkehr werfen zu lassen. Diese Übersicht hängt als Tabelle in der Abteilung aus – "und ist größer als ein Spannbetttuch", demonstrierte Jung-Teltschik.

Die angespannte Personalsituation im Bau-Bereich der Verwaltung machten in der Sitzung gestern die Stadträte wiederholt zum Thema – das brauchten Huber und Jung-Teltschik nur noch mit konkreten Beispielen bestätigen. Huber räumte aber mit der Annahme auf, die externe Vergabe würde große Kapazitäten freimachen. Zu beratungsintensiv seien manche Themen, zu viel müsse koordiniert werden.