Rottweil Ein Schantle als Symbol des Wandels

Das Museum für Alltagskultur im Schloss Waldenbuch verfügt bereits über einen umfangreichen Bestand an Objekten zur Fastnacht. Die Sammelpraxis der Abteilung Populär- und Alltagskultur sieht deshalb vor, nur noch Exemplare in die Sammlung aufzunehmen, wenn diese von besonderer historischer Bedeutung sind oder mit einer interessanten Geschichte verbunden sind. Für den Glükher-Schantle gilt indes beides, wie Museumskuratorin Raffaela Sulzner betont: "Sowohl durch seine Materialität als auch durch die mit dem Schantle in Verbindung stehenden Geschichten, erzählt das Objekt über Wandel und Kontinuität sowie die sich verändernde Bedeutung (…) von Brauchtum und Tradition."

Museumsleiter Speidel ergänzte: "Wir wollen mit unserer Sammlung keine statische Vorstellung von Kultur erhalten, sondern deren Veränderungen dokumentieren." Dass der Schantle im Museum einen neuen und anderen Zweck erfüllt, betonte Sabine Zinn-Thomas, Leiterin der Landesstelle für Volkskunde: Es werde dort "zu einem Objekt mit veränderten Bedeutungen und Funktionen als in der Fasnet."

Wer den Glükher-Schantle sehen möchte, muss sich beeilen. Das Kleid ist nur vom 5. bis zum für Alltagskultur in Waldenbuch ausgestellt. Zudem wird das Narrenkleidle im Rahmen von zwei Vorträgen im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart präsentiert und von Sabine Zinn-Thomas in einen größeren Kontext gestellt: Am 28. Februar, 18 Uhr, im Rahmen des Vortrags "Jedem zur Freud, niemand zu Leid?! Kulturerbe als kulturelle Praxis – Die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht zwischen Anspruch und Wirklichkeit" sowie am 7. März, 12.30 Uhr, in der Veranstaltungsreihe "Kunstpause: Ein Rottweiler Kleidle und seine Geschichte(n)". Danach verschwindet der Schantle erst einmal im Depot. Vom Narrenschrank in die Museumskiste – sozusagen.