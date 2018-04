Rottweil Acht Meter hohe Glasskulptur aufgestellt

"Die Größe ist nur schwer zu handhaben", sagt Kammerer. Metallstäbe halten das Kunstwerk zusammen. Glasskulpturen in dieser Größenordnung seien nur höchst selten zu finden. "Man darf auch mal auf die Nachtwirkung gespannt sein", so Kammerer, denn die Skulptur werde durch zwei Lampen von unten beleuchtet.

Kunst in der Stadt

Auch Kulturamtsleiter Marco Schaffert freut sich über das Kunstwerk, das Kammerer der Stadt als Dauerleihgabe zur Verfügung stellt. Er betont, dass Rottweil auf seine an vielen Ecken sichtbare Vergangenheit stolz sein könne. "Aber Rottweil ist spätestens seit Erich Hauser auch eine Stadt der zeitgenössischen Kunst", so Schaffert. Neben dem Forum Kunst, dem kunstraum Rottweil im Dominikanermuseum, der Kunststiftung Erich Hauser und dem Kunstdünger in Hausen, sei die Kunst in der Stadt ein offenes und sofort erkennbares Statement der Rottweiler für das Kunstgeschehen. "Tobias Kammerer war bisher mit einer Skulptur im Stadtbild noch nicht vertreten. Im Bereich des ›Soluna‹ in der unteren Hauptstraße ist eine von Kammerer gefertigte Glasplatte im Boden eingelassen", erklärt er. Als der Heimburger-Kreisverkehr neu angelegt wurde, habe es zunächst Überlegungen gegeben, die Mitte des Kreisverkehrs mit einer Skulptur Kammerers zu versehen. Sicherheitsgründe, insbesondere aufgrund der stark abfallenden Hausener Straße, hätten aber dagegengesprochen. "Ich bin froh, dass wir gemeinsam einen geeigneten und sehr schönen Platz an der Seite des Kreisverkehrs gefunden haben. Und ich freue mich sehr, dass Tobias Kammerer ab sofort mit einer großen und von ­weitem sichtbaren Glasskulptur nun bei der Kunst in der Stadt vertreten sein wird", so Schaffert.