Rottweil Ein Pilotversuch führt im Unterricht ans Steuer eines Flugzeugs

Es gibt laut Pressemitteilung ein breites Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten sowie an attraktiven Berufen in diesem Bereich. So kann man danach die Berufspilotenlizenz anstreben oder Fluglotse werden. Man kann sich eher technisch orientieren und in die Wartung oder gar Entwicklung gehen. Auch der luftverkehrswirtschaftliche Bereich bietet Möglichkeiten. Oder wie wäre es – ganz abenteuerlich – mit der Raumfahrt? Das Kollegium der Erich-Hauser-Gewerbeschule (EHG) Rottweil kann einige hilfreiche Erfahrung in diesem Bereich aufweisen. So waren zwei Kollegen als Hubschrauberpiloten bei der Bundeswehr und ein anderer kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Privatfliegerei und knapp 20 Jahre als Fluglehrer für Segelflugzeug- und Motorseglerführer zurückblicken. Das Technischen Gymnasium (TG) Rottweil bietet am Freitag, 26. Januar, ab 14 Uhr im Raum 161 des Berufsschulzentrums, Heerstraße 150 in Rottweil, eine Informationsveranstaltung zum Gymnasium an, darunter auch zum Profil Mechatronik inklusive dem Fach Luft- und Raumfahrttechnik.