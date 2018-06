Rottweil Ein paar mehr Besucher wären gut

Rottweil (kw). Aber wahrscheinlich hatten die Vereine auch keine so großen Erwartungen an diese Veranstaltung gestellt. Das nebenan stattfindende Rottweiler Volksfest sorgte nicht für die erwarteten Synergieeffekte. Dort tummelten sich schon wesentlich mehr Besucher. Der eine oder andere Volksfestbesucher fand dann doch noch den Weg in die Stadionhalle.

Auf jeden Fall zeigte sich bei diesem Aktionstag, wie breit gefächert und vielfältig sich die Rottweiler Sportlandschaft darstellt. Zusätzlich waren der Fanfarenzug wie auch die Historische Bürgerwehr mit Informationsständen vertreten. Auch die Bezirksgruppe des Allgemeinen Deutschen Rottweiler Klubs präsentierte sich vor der Halle. Am Spätnachmittag, kurz bevor die Tombola-Preise gezogen wurden, waren die meisten Gäste in der Halle.

Die Präsentation der Rottweiler Sportvereine, immerhin nahmen 18 Vereine daran teil, begann um 11 Uhr. Bürgermeister Christian Ruf eröffnete den Aktionstag unter dem Motto "Was bewegt dich?" Der Tag sei allgemein als Unterstützung für den Sport in Rottweil gedacht, sagte Ruf: "Vielleicht schafft es der Tag des Sports bei dem einen oder anderen Besucher, eine neue Leidenschaft hervorzubringen." Sport werde immer zu einem wichtigeren Thema.