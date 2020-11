Rottweil Ein neues Zuhause

Rottweil. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kirche nun sogar eine Woche vor dem geplanten Termin weihen können", freut sich Steffen Schanz, ehrenamtlicher Seelsorger und Gemeindevorsteher der neuapostolischen Gemeinde Rottweil, die derzeit 260 Mitglieder zählt. In nur einem Jahr Bauzeit wurde das Gebäude mit Gottesdienstraum und Nebenräumen in der Hohenbergstraße auf dem Grundstück des alten Kirchenbaus erstellt. Das alte Gebäude, das in die Jahre gekommen und zudem nicht barrierefrei war, ist abgebrochen worden. Übergangsweise war die Gemeinde in der Galerie Hochmauren und zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie im Gemeindegebäude in Schwenningen untergekommen. Doch das ist nun vorbei.