Rottweil Ein mühsamer Kampf gegen die Plage

Kreis Rottweil. Harzausfluss, Rindenabfall, Bohrmehlhaufen – wie ein dürrer Finger ragt die Spitze einer Fichte in den Himmel. Schuld an ihrem desolaten Zustand ist ein alter Bekannter. Der Borkenkäfer treibt, begünstigt durch die diesjährigen Wetterbedingungen, verstärkt sein Unwesen und greift Fichten wie auch Tannen an.

Besonders betroffen ist das nördliche Kreisgebiet ab Epfendorf, vor allem Dornhan und Sulz. "Hier ist es am trockensten und wärmsten", erklärt Norbert Utzler, stellvertretender Kreisforstamtsleiter, bei einem Vor-Ort-Termin an der Landstraße 410 zwischen Dornhan und Bettenhausen. Dort ist derzeit ein Verkehrssicherungshieb im Gange. In einem Zeitraum von zwei Wochen arbeiten vier Unternehmen daran, gut 1000 Festmeter Holz zu machen.

Einzige Option: Kahlschlag