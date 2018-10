Rottweil Ein Leben retten kann ganz einfach sein

Rund 50 000 Menschen erleiden jährlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses. Die Überlebenschancen hängen dann von wenigen Minuten ab – und davon, ob engagierte Ersthelfer in der Nähe sind.

Wie man ein Leben retten kann, probten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rottweil jetzt in der Helios Klinik Rottweil. Ziel der Veranstaltung: Möglichst vielen Menschen den Mut zu geben, in einem Ernstfall nicht mit der Hilfe zu zögern. "Die meisten Menschen haben seit dem Pflicht-Erste-Hilfe-Kurs im Zuge des Führerscheins keinen Auffrischungskurs besucht. Durch meine Arbeit als Arzt weiß ich, wie wichtig schnelles Handeln im Notfall ist", sagt der Chefarzt.

Besonders die Zeit zwischen dem Abgeben des Notrufs und dem Eintreffen der Sanitäter ist entscheidend für das Schicksal des Betroffenen. Zu langes Zögern kann schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Um zu wissen, wie man sich in so einer Situation verhält, zeigt Björn Hendryk von Stritzky den Teilnehmern der Stadtverwaltung anhand von lebensgroßen Puppen, wie erste Reanimations- maßnahmen durchgeführt werden. Nach lautem Ansprechen der Person, dem Überprüfen des Atems und dem Absetzen des Notrufs wird die Herzdruckmassage begonnen – und zwar solange, bis die Rettungssanitäter übernehmen. "Wichtig ist, dass man einen gleichmäßigen Takt findet und nicht zu leicht drückt. Nur so kommt die Massage überhaupt beim Herz an", erläutert der Chefarzt den Teilnehmern.