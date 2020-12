Rottweil Ein Leben ohne vollen Terminkalender

"Jetzt haben wir sehr viel zurückgefahren. Wir führen keine Veranstaltungen mehr durch. Alles, was sinnvoll ist, online zu machen, machen wir online. Wissensfächer bieten wir in Zwei-Stunden-Päckchen an, damit sich unsere Studenten auf die Prüfungen vorbereiten können", schildert Villing. Aber auch da sind Grenzen gesetzt, räumt sie ein. "Die psychologischen Themen zum Beispiel – da warten wir, bis wir sie wieder persönlich machen können." Das Studium generale findet aktuell online statt. "Das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, denn das Netzwerken fehlt", meint Villing.

In der Business School ist man am Ausprobieren, und auch als Supervisorin und Coach musste sie aufs Online-Pferd setzen. Die Online-Beratung geht "erstaunlich gut", stellt sie fest.

Studenten vermissen Offline-Treffen

"Spannend ist die Frage, was das für unsere Kommunikation bedeutet. Dazu forschen wir. Was geht? Was geht nicht? Welche Vorteile und Nachteile gibt es?", erklärt Villing. Sie weiß: "Bei Besprechungen, bei denen es um reine Informationsthemen geht und die gut durchmoderiert werden, kann die Online-Variante durchaus ein Gewinn sein. Das ist durchaus effektiv." Das Feedback der Studenten ist aber ziemlich eindeutig: Sie vermissen die Offline-Treffen. "Die Interaktion ist sehr wichtig und sie fehlt", sagt Villing.

Privat genießt sie die Entschleunigung, die die Corona-Lage mit sich gebracht hat. "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinem Hobby nachgehen kann", sagt die 60-Jährige. Sie hat nun endlich Zeit, ihren Garten zu pflegen. Im Früh- jahr stand Ge- müse züchten auf dem Programm. "Ich kann mich auch intensiv um meine alte Mutter kümmern", fügt sie hinzu. "Ich kenne dieses Gefühl sonst nicht, dass man keinen vollen Terminkalender hat, denn sogar im Urlaub hat man ja Pläne. Das sehe ich durchaus als Vorteil", sagt Villing. "Ohne dieses mulmige Gefühl wäre es eigentlich ein cooler Zustand."

Aus der Situation lernen

Und wie ist es mit Maske? "Ich persönlich tue alles und ich bestehe auch darauf", macht Villing klar. "Ich weiß, dass es anstrengend ist, ich hatte auch schon mal acht Stunden lang Unterricht mit Maske. Aber für mich ist es selbstverständlich, Maske zu tragen." Sie erklärt: "Man diskutiert es immer wieder, man weiß noch nicht viel über das Coronavirus. Aber mit der Pandemie ist es ähnlich, wie wenn man ein Unternehmen führt. Man entscheidet eben unter Unsicherheit."

Ins Jahr 2021 blickt Villing zuversichtlich. Ihre Prognose: "Wir werden gegen Mitte oder Ende des Jahres einigermaßen Normalität haben. Wir werden auf jeden Fall damit besser umgehen. Und ich hoffe, dass wir aus dieser Situation alle lernen."

Wirtschaftlich gesehen, glaubt sie, kommt Deutschland trotz der Krise gut raus. "Für einige Geschäfte und Branchen wird es schwierig, je nachdem, wie sie aufgestellt sind. Es ist so, dass jeder lernen muss, wenn er ein Geschäft führt, dass man ein bisschen ›Speck im Kistle‹ haben muss und nicht immer alles Spitz auf Knopf kalkulieren darf."

Auch die Technologie wird sich verändern, ist Villing überzeugt. "Ich glaube, es wird geschäftlich auch nicht mehr so viel geflogen. Durch Augmented Reality kann man ja sogar in die Maschinen reinschauen. Es finden jetzt schon Online-Messen statt", nennt sie Beispiele.

Eine Folge wird aber auch sein, dass man seine Kontakte selektiert. "Man wird sich fragen: Was und wen habe ich vermisst?" Und auch das Händeschütteln kommt wahrscheinlich gar nicht so schnell wieder zurück. "Das Virus wird ja nicht weg sein. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir da ein bisschen sensibler sind", findet Villing.