Rottweil Ein kleiner Held braucht dringend Hilfe

Kreis Rottweil. Emilio ist ein aufgeweckter Junge, der mit seinem Lachen jeden in seinen Bann zieht. Erst auf den zweiten Blick zeigt sich, dass Emilio schwer krank ist. Egal ob er spielt, in einem Buch blättert oder schläft – er muss rund um die Uhr überwacht werden. Alle autonomen Systeme des Körpers – Atmung, Blutdruck, Herzfrequenz oder Regelung der Körpertemperatur – sind potenziell gestört. Emilio hört manchmal einfach auf zu atmen – und merkt es selbst nicht. Nachts ist es am Gravierendsten. Emilio muss ans Beatmungsgerät angeschlossen werden, neben seinem Bett muss Wache gehalten werden. Auch seine Körpertemperatur ist fehlreguliert, er kühlt zu schnell aus oder überhitzt.