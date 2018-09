Rottweil Ein Kaffee mit reinem Gewissen

Ziel dabei ist, dass ein Verbundsystem geschaffen wird, in dem die verschiedenen Cafés der Stadt für den beliebten "Coffee to go" mit dem bruchsicheren Morgenmad-Becher ein Pfandsystem einführen und so die umweltschädlichen Einwegbecher reduzieren.

Das Café Schädle in der Oberen Hauptstraße macht damit den Anfang und hat den Becher in sein Sortiment aufgenommen. Gegen eine Pfandgebühr kann man den Kaffee in Zukunft dort im Mehrwegsystem mit auf den Weg nehmen und damit etwas für die Umwelt tun, indem man Müll vermeidet. Für die Schüler ist das ein Meilenstein auf ihrem Weg, ihren Becher in Rottweil zu platzieren und aktiv Müllvermeidung zu betreiben. Der Autor ist Mitglied der Jugendredaktion des Leibniz-Gymnasiums Rottweil.