Rottweil Ein Jahr danach – Broß ist verpflichtet

Rottweil. Längst ist Broß wieder im Arbeitsalltag. Der Wahlkampf als dann einziger Bewerber um das Amt an der Verwaltungsspitze und der Wahlsonntag im Mai vor einem Jahr wären da auch keine große Zäsur gewesen, selbst wenn es durch die Anfechtung der Wahl (wir berichteten) nicht zu dieser langen Wartezeit gekommen wäre. So wählte der OB für den offiziellen Start in die zweite Amtszeit aber bewusst die kleine Feier mit wenigen Geladenen. Stadtrat Günter Posselt hatte den Auftrag, Broß zu verpflichten.

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, die so bei der Verpflichtung als einziger offizieller Gast im Ratssaal ans Rednerpult trat, war sich dieser Umstände so bewusst, wie die Rottweiler Stadträte und Mitglieder der Verwaltung. Als einen Oberbürgermeister, der sich in den ersten acht Jahren seines Wirkens die breite Zustimmung verdient hat, der "die hohe Kunst" beherrsche, zu entscheiden, wann man mit einem Thema an die Öffentlichkeit geht, bezeichnete sie Broß und war dabei überraschend konkret. Für die offene Diskussion mit den Bürgern auf Augenhöhe sprach Schäfer dem Rottweiler Oberbürgermeister hohen Respekt aus.

Weniger überraschend: Auch Bürgermeister Christian Ruf kam mit seinen direkteren Einblicken in die Rottweiler Entwicklung und das Innenleben der Verwaltung zu den selben Schlüssen wie die Regierungspräsidentin aus Freiburg. Broß sei es gelungen, die Segel richtig zu setzen. Als "Kapitän, der als Takt-, Impuls- und Ideengeber fungiert", fördere, fordere und motiviere er.