Rottweil Ein historisches Treffen im Rottweiler Hauptbahnhof

Auf dem Bahnhof wurde zwar keine Statue von Karl Marx enthüllt, wie es in Trier, der Geburtsstadt des deutschen Philosophen, Ökonomen und Kritikers der bürgerlichen Gesellschaft, der Fall war. Auch verlas TV-Moderator Günther Jauch im beschaulichen Rottweil anlässlich der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Marx nicht dessen Geburtsurkunde. Dafür erlebten die Besucher des Geburtstagskaffees ein anderes Glanzlicht: Die Uraufführung des eigens von Peter Burri geschriebenen Stücks "Wie Herr Lenin Herrn Marx einmal kräftig in die Parade fuhr. Und umgekehrt".

Die Thesen von Karl Marx, die Deutung durch den russischen Kommunisten und Revolutionär, der sich bereits in jungen Jahren mit den Lehren des deutschen Theoretikers des Sozialismus und Kommunismus intensiv befasst hatte, sowie dessen Antworten zur Lenin’schen Interpretation sind Gegenstand dieses fiktiven politischen Streitgesprächs. Und alles frei nach Peter Burri.

Warum als Ort für diese Feier gerade der Rottweiler Bahnhof ausgewählt wurde? Nicht als Affront gegen die Kreis-CDU, deren Mandatsträger in den verschiedenen Parlamenten im oberen Stockwerk des Bahnhofsgebäude ihre Büros haben. "Wir sind quasi zu Gast bei der CDU", schmunzelte Bernhard Pahlmann von den Kreis-Linken. Seine Einladung zu dieser Feier, so die launige Bemerkung des früheren Rechtsanwalts, hätten Volker Kauder, Stefan Teufel und Andreas Schwab allerdings nicht angenommen. Dafür waren reichlich Mitglieder der Linken, andere Genossen sowie Freunde und politisch Interessierte in den Hauptbahnhof gekommen. Der Anknüpfungspunkt zum Bahnhof Rottweil: Diesen hatte Lenin vor 101 Jahren auf dem Weg von Zürich nach Petrograd, der heute wieder St. Petersburg genannten damaligen russischen Hauptstadt, im extraterritorialen Eisenbahnwaggon passiert.