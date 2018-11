Rottweil Ein Genuss für Leseratten aus allen Altersgruppen

Am Samstag hatten die Jugendlichen, die am Schreibwettbewerb "Schreibspuren" teilgenommen hatten, Passagen aus ihren Texten zum Besten gegeben. Preisgekrönte Kinder- und Jugendliteratur, Bilderbücher, Bücher zum Vorlesen, aber auch für Leseanfänger, Sachbücher, Jugendromane, allerlei Lektüre zur Weihnachtszeit und religiöse Bücher hatten die Organisatoren hübsch aufgereiht. Die Besucher wissen diese besondere Auswahl sehr zu schätzen. Der Büchermarkt ist in seiner Vielfalt an Kinder- und Jugendliteratur kaum zu überschauen, da kommt die Auswahl, die die Organisatoren für die Ausstellung getroffen haben, gerade recht. Für jeden Geschmack und jeden Anspruch ist etwas dabei. Man hat die Möglichkeit sich die Bücher in Ruhe anzuschauen und auch die eine oder andere Seite schon mal in Ruhe zu lesen.

Die treuen Fans der ökumenischen Kinder- und Jugendbuchausstellung werden die Veranstaltung, die über drei Jahrzehnte fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders war, wohl sehr vermissen.